الكوني: الرئاسي مستمر في دعم وحداته العسكرية لتأمين الشريط الحدودي والمنافذ البرية

أخبار ليبيا 24

قال موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي إن المجلس مستمر في دعم الوحدات العسكرية التابعة له للقيام بالمهام الموكلة لها لتأمين الشريط الحدودي والمنافذ البرية، مشيدا بجهود عمداء البلديات التي تهدف لتحقيق استقرار المنطقة الغربي والجبل.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس أركان القوات الجوية، ومستشار رئيس الأركان لشؤون الأمن والحدود، وعمداء بلديات كل من نالوت، وازن، يفرن، جادو.

وخلال اللقاء الذي بحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة الغربية والجبل، أكد عمداء البلديات لكوني حرصهم التام لاستقرار المنطقة الغربية، والجبل ودعمهم لكل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار، والعمل على تأمين الحدود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب، والجريمة المنظمة.

وشدد عمداء البلديات على ضرورة دعم جهاز حرس الحدود التابع للجيش الليبي للقيام بمهامه في تأمين الشريط الحدودي والمنافذ البرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والجهات المختصة لتسهيل عبور المسافرين.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إغلاق معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بعد هجوم مسلحين على المنفذ، وقالت إن ذلك يهدف إلى منع التجاوزات والخروقات وإعادة المنفذ إلى العمل تحت السلطة الشرعية للدولة.

وقالت الداخلية الليبية في بيانها: “الإقفال للمنفذ الحدودي جاء بعد الهجوم على المنفذ لمنع التجاوزات والخروقات الأمنية، ولإعادة المنفذ إلى العمل مجدداً وفق الترتيبات الأمنية، تحت السلطة الشرعية للدولة”.

وأضاف بيان الداخلية: “إن الأجهزة التي تم تكليفها بتأمين المنفذ، كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية بالمنفذ، لكي يسير العمل بشكل انسيابي وبدون عرقلة، وللرفع من معاناة المسافرين”.