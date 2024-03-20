الكشف عن مهاجرين ماتوا في وادي الجهيرة بالشويرف

أخبار ليبيا 24

كشف جهاز المباحث الجنائية عن انتشال 65 جثة لمهاجرين غير شرعيين في وادي الجهرية بمنطقة الشويرف جنوب غرب ليبيا.

وقال الجهاز، إن فريق الخبراء التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية قام رفقة فرع جهاز المباحث الجنائية بالجبل الغربي بعمليات البحث وانتشال (65) جثة مجهولة الهوية بوادي الجهرية الكائن بمنطقة الشويرف.

وأضاف، أن بتعاون كل من إدارة الطب الشرعي والتحاليل أبوسليم بمركز الخبرة القضائية والبحوث، ومركز الطب الطواري والدعم وبأمر رئيس نيابة غريان الابتدائية كُشف على جميع الجثث والرفات.

إعادة دفن المهاجرين

وقال جهاز المباحث الجنائية، إنّه جرى أخذ عينات الحمض النووي للجثامين، التي انتشلت وإعادة دفنها في مقبرة خُصصت، بإشراف المحامي العام بدائرة استئناف غريان ورئيس نيابة غريان الابتدائية ومدير نيابة الشويرف الجزئية والجهات الأمنية والضبطية ذات العلاقة.

ويسلط هذا الكشف الضوء على المخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية أثناء عبور الصحراء والمهاجرين الذين لقوا مصرعهم أو فُقدوا أثناء محاولاتهم الوصول ليبيا والعبور نحو أوروبا.

مخاطر الهجرة عبر الصحراء

والمهاجرين عبر الطرق البرية من جنوب الصحراء الكبرى يخاطرون بملاقاة الموت بعيدا على الأنظار، وفق ما قالت روفن مينيكديويلا مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جلسة عقدت أمام مجلس الأمن في سبتمبر 2023 في نيويورك.

وقالت مينيكديويلا، إن الأرواح تُفقد في البر أيضا بعيدا عن الاهتمام. وأضافت أن الرحلة من غرب أو شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى ليبيا، وفيما بعد إلى نقاط مغادرة القارة على الساحل، ما زالت واحدة من أخطر الرحلات في العالم.