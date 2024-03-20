القريو لـ أخبار ليبيا 24: لاصحة لـ ضخ الليبية للاستثمار 5 مليارات دولار في مصر

أخبار ليبيا 24

قال لؤي القريو، المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، إن نشاط المؤسسة الاستثماري القائم في مصر جيد، معربا عن أمله في تطويره مستقبلاً في إطار العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، وبما يخدم مصالح شعبيهما.

ونفى القريو في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24″، ما يجرى تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول ضخ المؤسسة مبلغ 5 مليارات دولار لزيادة استثمارها في مصر، مؤكدا أن هذه المعلومات غير صحيحة، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء مثل هذه الأخبار من مصادرها الرسمية.

الليبية للاستثمار شاركت في فعاليات معرض القاهرة الدولي “EECA EXPO 2024”

وكانت بعض المواقع الإخبارية المصرية قد نشرت تصريحا منسوبا للمؤسسة الليبية للاستثمار يفيد بـ رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار للاستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الاستثمارية في مصر، وخرجات هذه الأخبار بالتزامن مع مشاركة المؤسسة الليبية للاستثمار في فعاليات معرض القاهرة الدولي “EECA EXPO 2024″، الذي أقيم خلال الفترة من 29 فبراير إلى 9 مارس الجاري.

وكان القريو، قد أعلن في وقت سابق رفع آخر الحجوزات القضائية المفروضة على أصولها في فرنسا من قبل أطراف وشركات دولية سعت لاستخدام أموال وأصول المؤسسة لسداد ديون مزعومة على بعض كيانات الدولة الليبية، لافتا إلى أن المؤسسة تصدت لهذه الحجوزات أمام المحاكم الأوروبية ورفضت استخدام أموالها للتنفيذ عليها، حيث قضت محكمة استئناف باريس ببطلان آخر هذه الحجوزات بموجب الحكمين الصادرين بتاريخي 16 و23 نوفمبر الجاري.