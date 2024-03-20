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العرفي: باتيلي ناقش مع حماد إمكانية مشاركته في الحوار

20 مارس، 2024 11:54 م
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عبد المنعم العرفي
عبد المنعم العرفي

أخبار ليبيا 24

قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن اجتماع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بـ رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، كان يهدف إلى مناقشة إمكانية مشاركته في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية بين الأطراف الليبية الرئيسية، للخروج من الجمود السياسي في ليبيا.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن رئيس الوزراء أسامة حماد تعرض للتهميش والإقصاء من مبادرة المبعوث الأممي، رغم أنه فاعل وحاضر على الساحة الليبية ويمتلك الأدوات اللازمة لذلك، لافتا إلى أن المبادرة قد تكون فاشلة، لكن هذا لا يعني نهاية محاولات جمع الفاعلين السياسيين الرئيسيين.

حماد: أولوياتنا توفير الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار

وكان أسامة حماد، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، قد أكد خلال لقائه باتيلي، أن أولويات حكومته تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار، لافتا إلى أن ما تشهده درنة اليوم من إعمار وعودة للحياة بفضل صندوق إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة مع حالة الأمن والاستقرار في مناطق شرق وجنوب البلاد، بفضل دور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأوضح حماد للمبعوث الأممي أن عدم اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الشرعية جعل الحكومة تأخذ زمام المبادرة وتعمل بجد لأجل توفير الاستقرار والخدمات وحل العراقيل التي تواجه البلديات والمناطق في شرق وجنوب البلاد وبعض مناطق الغرب الليبي.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بدور الحكومة الليبية برئاسة حماد في إدارة أزمة السيول التي ضربت المنطقة الشرقية وخصوصا مدينة درنة وأزمة المياه الجوفية بزليتن وأكد على دور البعثة في الدعم وتقديم المساندة وأنها لا تساند أي طرف من الأطراف في الأزمة الراهنة.

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20 مارس، 2024 11:54 م
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