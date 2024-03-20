الحكومة الليبية تعتزم صرف قيمة مالية لدعم مرضى الأورام

أخبار ليبيا 24

بحث أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية مع عثمان عبدالجليل وزير الصحة صرف قيمة مالية لدعم مرضى الأورام.

وقالت الحكومة، إن حمّاد وعبدالجليل ناقشا أوضاع مركز دعم المؤسسات الصحية، وعدد من الملفات الهامة.

وفي يناير الماضي وزّعت لجنة إعانة مرضى الأورام الصكوك المالية للدفعة الثانية من مرضى الأورام على 772 مريضا.

وجرى إعداد التقديرات المالية حسب الآلية التي تم اعتمادها من قبل وجرى إنجازها من خلال المنظومة الإلكترونية التي أُنشأت خصيصا لهذا الغرض.

وهذه النتائج، بحسب وزارة الصحة، جاءت بعد عدة إجراءات سبقت هذه الخطوة منها استلام وفرز الملفات ثم إدخال الملفات المستوفية إلى منظومة إعانة مرضى الأورام الخاصة بوزارة الصحة، بحسب الشروط التي ينص عليها قرار وزير الصحة بالحكومة الليبية.

الحكومة الليبية تحصر مرضى الأورام

وفي 2023 افتتح عثمان عبدالجليل وزير الصحة في الحكومة الليبية، مشروع إطلاق منظومة حصر مرضى الأورام.

ومن خلال المنظومة يجري حصر مرضى الأورام في المنطقتين الشرقية والجنوبية، ضمن برنامج التحول الرقمي في القطاع الصحي في ليبيا.

ويكفل هذا المشروع لكل مريض بطاقة صحية إلكترونية تمكنه من الدخول للمنظومة الصحية التي ستحتوي على بياناته الأساسية والمرضية.

ومن خلال البطاقة الصحية يتحصّل المريض على الخدمات الصحية التي يحتاجها والأدوية والتأمين الصحي.

والعدد الإجمالي للمنظومة حاليا ما يقارب عن 3000 مريض وبدأ العمل فيها بمدينة سبها، وفق وزارة الصحة بالحكومة الليبية.