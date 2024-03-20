“البرهان” يسعى لوأد حراك “نظارات البجا” الانفصالي شرق السودان بـ”التحالفات”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كانت قبائل شرق السودان المعروفة باسم “البجا” مهمشة سياسيًا واقتصاديًا طوال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وخلال فترة ما بين عاميّ 1994 و2006، خاضت تلك القبائل صراعًا مسلحًا ضد البشير، وجرى إنهاء النزاع بتوقيع اتفاق سلام في العاصمة الإريترية، أسمرا.

لاحقًا، تلقت تلك القبائل انتقادات من المشاركين في مؤتمر البجا، الذين اعتبروا الاتفاقية “ضعيفة” وغير قادرة على تلبية آمال القبايل.

تميزت قبائل البجا بمشاركتها القوية في الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى الاطاحة بالبشير في أبريل 2019. بعد ذلك، قدمت البجا الدعم للحكومة الانتقالية التي تأسست في أغسطس 2019، لكن حتى الآن لم تتحقق جميع مطالب البجا كما كان متوقعًا.

الاختلافات بين قبائل البجا

قبائل البجا، الأكبر في شرق السودان، استوطنت المنطقة الواقعة على الحدود المصرية والإريترية لآلاف السنين. بعد نحو 66 عامًا من تأسيس مؤتمرها، تجزأت إلى أكثر من 7 أحزاب، تعكس هذه التحولات الاختلافات الكبيرة بين مكوناتها على الصعيدين العرقي والسياسي.

الأحزاب المنبثقة عن مؤتمر البجا تتلقى دعمًا من حركة الإسلام في السودان مثل حزب الميثاق الإسلامي والمؤتمر الوطني. وهناك أيضًا دعم من الدول الغربية للأحزاب المعارضة.

هذا النقاش ليس خاصًا بقبائل البجا فقط، بل ينعكس أيضًا على السيناريو العام في السودان بسبب تدخلات بعض الدول الغربية في الشؤون الداخلية منذ عام 2019. تتجلى الصراعات الحالية في السودان بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو كواحدة من أوجه التدخل والصراع على المصالح والتدخل الخارجي بدعم أحزاب محلية معينة.

تأثير التوترات السياسية على الوضع في شرق السودان

بعد مشاركة قوية من قبائل البجا في الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير، دعمت لاحقًا الحكومة الانتقالية، على أمل الحصول على حقوقها والتخلص من التهميش الذي تعرضت له خلال فترة حكمه.

ولسوء الحظ، فشل رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في تلبية مطالب البجا وحل الأزمة. ويُعتبر حمدوك أحد الشخصيات المدعومة غربيًا في السودان. الدول الغربية أعلنت بوضوح أنها لن تدعم الفترة الانتقالية في السودان من دون وجوده في الحكومة، وهذا يبرز الدور الكبير للتدخل الخارجي في تفاقم أزمات السودان وتصاعدها.

وفي المقابل، تعرضت قبائل البجا في السودان لتهميش سياسي واقتصادي طويل الأمد من قبل حكومات البلاد المتعاقبة، إضافة إلى دعم الجهات الغربية لبعض أحزاب مؤتمر البجا.

ويقول مراقبون للشأن السوداني، إن الجيش، بزعامة عبد الفتاح البرهان، قد يدعم الأحزاب والفصائل الإسلامية في مؤتمر البجا، للتوافق معها ضد الأحزاب والشخصيات المدعومة من الغرب والتي تهدد بالانفصال.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام، في وقت سابق، عن مناقشة الدعم العسكري للجيش السوداني من قبل القاهرة، التى تسعى لوقف الحرب في هذا البلد الاستراتيجي بالنسبة لها والتى طالبت جميع الأطراف بالتوقف عن الأعمال العدائية وإتاحة الفرصة لاتفاق سلام ينهي أكبر أزمة نزوح في التاريخ .

ومن هذا المنطلق اتفق البرهان مع الأحزاب الإسلامية في مؤتمر البجا على دعمه فيما يتعلق بعلاقتة بالقاهرة، ودعمها له عسكريا وسياسيا، وغيرها من سبل الدعم، على شرط تقديم الدعم لتلك الأحزاب على حساب الأحزاب الأخرى المدعومة من الغرب.

أما بالنسبة لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، فسيبدأ –وفقًا لتوقعات مراقبين- مهمة التفاوض مع الأحزاب المؤيدة للدول الغربية في مؤتمر البجا، ويعدهم بالتخلص من الأحزاب الإسلامية بعد تطبيق التسوية السياسية المحلولة في اللقاءات المقبلة، سواء كانت في مصر أو غيرها.

ولا شك في أن التدخل الخارجي، المُعزز لخطاب الفرقة، قد يزيد من تعقيدات الأوضاع في السودان ويزيد الانقسامات، ما يجعل الوصول إلى حل سياسي مرضٍ بين جميع الأطراف صعبًا.