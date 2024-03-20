الأرصاد: طقس معتدل.. وتوقعات بهطول أمطار على شمال شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

يميل الطقس للاعتدال على أغلب مناطق الشمال إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (18–25) مئوية، بينما تسجل ارتفاعا طفيفا ما بين (27–31) مئوية على مناطق الوسط والجنوب، وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء.

ويتوقع مركز الأرصاد، تكاثر السحب يوم الخميس على مرتفعات الجبل الأخضر وطبرق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة. وقال إن فرصة سقوط الأمطار تكون أفضل يوم السبت المقبل على معظم مناطق الشمال الشرقي.

الأرصاد: الحرارة تتراوح ما بين 18 و31

وحالة السماء في شمال غرب ليبيا، اليوم، قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق. والرياح، وفقا لـ الأرصاد، شمالية غربية تتحول تدريجيا اليوم إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى في هذه المنطقة تتراوح ما بين (18–22) مئوية على المناطق الساحلية، وتكون ما بين (23–28) مئوية على الدواخل.

وحالة السماء في شمال شرقي ليبيا صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي يوم الغد، مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة.

والرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18–23) مئوية.

وفي جنوب غرب ليبيا السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27–31) مئوية.

أمّا في جنوب شرق ليبيا السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الواحات. والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27–31) مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد على الواحات والسرير، بينما تسجل ارتفاعا طفيفا على تازربو والكفرة.