“يظن أن مال الدولة ماله الخاص”.. أمينة المحجوب: الكبير “تطاول” وتجب إقالته

أخبار ليبيا 24

قالت أمينة المحجوب عضو المجلس الأعلى للدولة إن إقرار المصرف المركزي العمل بالضريبة المفروضة على النقد الأجنبي، ما هو إلا “تطاول” غير مسبوق من رجل يمتهن صفة “المحافظ”.

أمينة المحجوب قالت في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن “القضاء قائم ورفعت دعوى انعدام قرار.. سيفصل في الشق المستعجل فيها بوقف القرار.. ثم إصدار حكم بانعدام القرار من أساسه”.

واعتبرت أمينة المحجوب، أن تصرف الصديق الكبير محافظ المركزي دون الرجوع إلى مجلس الإدارة “غير مسؤول”.

وقالت: “كأنه يدير في ماله الخاص وليس محافظا على مصرف مركزي ومال عام للدولة”.

وأضافت المحجوب: أن “تحميل المواطن عبء تصرف المحافظ غير المدروس يستوجب البت في النظر في إقالته من منصبه، وتعيين من هو أهل للمنصب”.

وكشفت وثيقة عن مطالبة مصرف ليبيا المركزي لجميع المصارف التجارية بوضع قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي موضع التنفيذ.

وأصدر عقيلة صالح قرارا بفرض رسم على بيع النقد الأجنبي بقيمة 27% بناء على دعوة من قبل الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي.

معارضة ومطالبة برحيل الكبير

ولاقى القرار معارضة كبيرة من قبل أعضاء مجلس النواب من بينهم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، الي وصفه بـ “الباطل”.

وطالب مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية بتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات لكل الأغراض وجميع السلع والخدمات والأغراض الشخصية.

واحتشد متظاهرون أمام قاعة الشعب في مصراتة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي في ظل فرض رسوم إضافية على بيع النقد الأجنبي.

وحمّل المتظاهرون، يوم الثلاثاء، الأجسام السياسية مسؤولية ما آلت له الأوضاع من تردي المستوى المعيشي للمواطن وعدم وجود استقرار اقتصادي في البلاد.

وعبّر المتظاهرون في بيان عن رفضهم للقرار الصادر من رئيس البرلمان بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بمعدل 27% على جميع الأغراض.

وطالب المتظاهرون في مصراتة الجهات القضائية بمحاسبة جميع “الأجسام السياسية شرقًا وغربًا والحكومتين القائمتين على إهدار الأموال بدون رقيب ولا حسيب”. وطالب المتظاهرون برحيل عقيلة صالح والصديق الكبير وعبدالحميد الدبيبة.