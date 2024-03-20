أمن بنغازي: ضبط شخصين اعتديا على شرطي مرور.. وآخر سرق مسجدا في رمضان

أخبار ليبيا 24

ألقى الأمن في بنغازي القبض على شخصين اعتديا على شرطي مرور في أثناء عمله لتسهيل حركة المرور أمام جامعة العرب الطبية، إضافة إلى شخص آخر سرق أسلاك وكوابل كهربائية من مسجد في حي العروبة.

وقالت مديرية أمن بنغازي، إن أعضاء التحريات بمركز شرطة العروبة ألقوا القبض على شخصين قاما بالاعتداء بالضرب على رجل المرور المكلف بتسهيل حركة السير أمام جامعة العرب الطبية.

وأضافت المديرية، أن عملية الضبط حدثت في أثناء تجول أعضاء التحريات لضبط أحد المطلوبين بمنطقة الفويهات.

وقالت إن في أثناء مرور الدوريات أمام جامعة العرب الطبية بإمرة شوهدت مُشاجرة كبيرة، إذ قام شخصين بالاعتداء بالضرب على شرطي المرور المُكلف بتسهيل حركة السير أمام الجامعة.

جرى التعامل معهما وضبطهما والانتقال بهما إلى المركز وإيداعهما بالحجز القانوني تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة.

سرقة مسجد

وفي قضية أخرى ألقى مركز شرطة العروبة القبض على شخص بتهمة سرقة كوابل وأسلاك كهربائية وإتلاف جهاز تحلية المياه بمسجد “علي بن أبي طالب”. وتقدر المسروقات، بحسب مديرية أمن بنغازي، بـ 5 آلاف دينار ليبي.

وأفادت المديرية أن عملية القبض جاءت استجابة لشكوى أحد المواطنين “ضد مجهول” قام بالسرقة داخل المسجد الواقع داخل اختصاص مركز العروبة.

وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة العروبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين. وبعد التحري وجمع المعلومات عن الفاعل حددت هوية الفاعل وجرى ضبطه.

وقالت مديرية أمن بنغازي، إن في أثناء الاستدلال مع المتهم تبين أنه يدعى (خ.ح.ع ) من مواليد 1985 واعترف بما نسب إليه وأحيل موقوفا إلى النيابة العامة.