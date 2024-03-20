أبوزريبة: سنقدم الدعم لمديريات الجنوب لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية

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قال وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، إن الوزارة ستقدم كافة الدعم اللازم للإدارات والمديريات في المنطقة الجنوبية لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية مع رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، اللواء “عبدالسلام الشريف”، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، اللواء “عبدالسلام السويدي”، ومدير أمن سبها، اللواء،د “أسامة عويدان”، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، “حميد صالح الزيداني”.

وبحسب بيان مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية، اليوم الأربعاء، بحث اللقاء الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية.

واستعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية الحالية في المنطقة الجنوبية، ومناقشة الجهود المبذولة لمواجهة التهديدات الأمنية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات الأمنية المتخذة حاليًا وتقييم فعاليتها.

وتركز الاجتماع أيضًا على مناقشة المشاكل والعراقيل التي تعرقل سير عمل الأجهزة والإدارات الأمنية ومديريات الأمن في المنطقة الجنوبية، وبحث آلية تحسين التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتطوير الإجراءات الأمنية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الداخلية على أهمية العمل الجماعي وتعزيز التعاون، من أجل الأمن العام وحماية المواطنين والممتلكات، كما أكد أن الوزارة ستقدم كافة الدعم اللازم للإدارات والمديريات في المنطقة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية.

وأمس الثلاثاء حضر وزير الداخلية تسليم عدد من مركبات الشرطة لمديريات الأمن والادارات التابعة للوزارة في المناطق الجنوبية والوسطى.

وقالت الداخلية أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز القدرات التشغيلية لقطاع الأمن وتحسين الأداء في مجال الحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، وتزويدها بالموارد والتجهيزات اللازمة للتصدي للتحديات الأمنية المتنوعة، بهدف تحقيق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين وتعزيز الثقة العامة في النظام الأمني.