وثيقة: مصرف ليبيا المركزي يفرض “الرسم الجديد” على النقد الأجنبي

أخبار ليبيا 24

كشفت وثيقة جرى تداولها بشكل موسع عن مطالبة مصرف ليبيا المركزي لجميع المصارف التجارية بوضع قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي موضع التنفيذ.

وأصدر عقيلة صالح قرار بفرض رسم على بيع النقد الأجنبي بقيمة 27% بناء على دعوة من قبل الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي.

ولاقى القرار معارضة كبيرة من قبل أعضاء مجلس النواب من بينهم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، الي وصفه بـ “الباطل”.

وطالب مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية بتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات لكل الأغراض وجميع السلع والخدمات والأغراض الشخصية.

مصرف ليبيا المركزي يفتح منظومة الأغراض الشخصية

أتى ذلك بينما أكّدت مصادر متطابقة قيام مصرف ليبيا المركزي بفتح منظومة الأغراض الشخصية يوم غد الأربعاء لشحن 4 آلاف دولار أمريكي، مضاف إليها ضريبة النقد.

وفي حال إضافة ضريبة الشراء 27٪ سيكون سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي هو 6.15، وبالتالي فإن شحن الـ 4 آلاف دولار أمريكي سيكون بقيمة 24,600 ألف دينار ليبي، بعدما كانت بقيمة 19400 دينار، أي بفارق يصل إلى 5,200 دينار ليبي.

وقرر مجلس النواب في ختام جلسة أمس الاثنين في غياب عقيلة صالح، تشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس (المالية – الاقتصاد–الرقابة) وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن.

من جانبه، قال محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة منتهية الولاية إن قرار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب بتخفيض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنحو 30 في المئة.