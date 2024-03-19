معلقا على فرض ضريبة على النقد الأجنبي.. الدبيبة: الوضع الاقتصادي جيد ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية

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قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أن قرار رئيس مجلس النواب برسم ضريبة على النقد الأجنبي جاء بشكل منفرد، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا جيد ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية.

جاء ذلك في كلمة له بثتها منصة حكومتنا التابع لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اليوم الإثنين.

وأضاف الدبيبة: “أن الوضع الاقتصادي يأتي ضمن هموم الليبيين الكادحين في شهر رمضان” لافتا إلى أن حكومته جاءت بعد فترة صعبة من الانقسام في مؤسسات الدولة.

وأشار الدبيبة إلى أن الانقسام ترك حملا ثقيلا على المواطن والدولة وترتب عليه تبعات لارتفاع سعر صرف الدولار، وأضاف: “أن معدل التضخم أنخفض نحو 5% في عام 2022 وفي 2023 انخفض 1.8%”.

وقال الدبيبة أن حكومته ضخت إلى مصرف ليبيا المركزي أكثر من 75 مليار دولار وهذا يعادل ما وفرته الحكومات المتعاقبة خلال 6 سنوات ماضية.

وأوضح الدبيبة أن الدولة الليبية اقتنت 27 طن من احتياطيات الذهب في عام 2022 لأول مرة من السبعينيات وذلك سيغطي احتياجات الدولة لسنوات.

وأكد رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية أن تعديل سعر الصرف من 1.6 إلى 4.8 حقق إيرادات من بيع العملة مما غطى الدين العام، لافتا إلى أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار.

وقال الدبيبة إن الوضع الاقتصادي جيد وأي إجراءات استثنائية سترهق المواطن، وأنه لا يوجد أي مبرر لفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.

ولفت الدبيبة إلى أن الانفاق الموازي من الحكومة الموازية –في إشارة إلى الحكومة الليبية- لا يوجد عليه أي ضوابط لا من ديوان المحاسبة ولا أي جهة رقابية.

وأوضح الدبيبة أن الضريبة على النقد الأجنبي ستؤخذ من قوت المواطن، مشيرا إلى أن حكومته وجدت المرتبات لا تتوافق مع الزيادة في سعر الصرف وكان لزام عليها أن توفق بينهما.

وقال الدبيبة: “إن زيادة الضريبة على النقد الأجنبي ستعيدنا للنقطة صفر، وقرار فرض الضريبة على النقد الأجنبي لم يتم فيه مشاورة الجهات المالية المختصة”.

وأكد الدبيبة في ختام كلمته أنه يرفض تماما الإجراء الأحادي من عقيلة صالح بتحميل المواطن ضريبة لتغطية الإنفاق الموازي وأنه لا مبرر لهذه الخطوة.