معبر راس جدير.. أزمة تكشف وهن حكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

وقعت اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لـ “الغرفة العسكرية زوارة” وبين “جهاز إنفاذ القانون”، التابع لـ وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية في معبر راس اجدير .

وأوضح مراسل “أخبار ليبيا 24” أن مسلحين من “قوات الغرفة العسكرية زوارة” اشتبكوا مع عناصر تابعة لـ “جهاز إنفاذ القانون”، واستولوا على كل آلياتها وعتادها بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية.

وأضاف مراسلنا أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإصابات خطيرة بسبب إطلاق النار العشوائي في أثناء الاشتباكات عند المعبر، من بينهم عضو المجلس البلدي زوارة “شكري رويحة” بعد الاعتداء عليه بإطلاق الرصاص من قبل فردِ تابعٍ إنفاذ القانون.

بدورها، أفادت إذاعة “تطاوين” الرسمية التونسية أن السلطات أغلقت المعبر لأسباب أمنية. وأوضحت الإذاعة أنه جرى غلق المعبر الحدودي من الجانب التونسي على إثر تبادل لإطلاق النار بالمعبر الحدودي بالجانب الليبي، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين القاصدين الأراضي الليبية، من جهته، طلب عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، من إدارة أمن المنافذ إغلاق المعبر فوراً حتى إشعار آخر.

بعده أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، دخول قوات الغرفة العسكرية زوارة تدخل إلى معبر رأس جدير، وفرار ما وصفه بـ ” مجموعة تابعة لما يسمى “إنفاذ القانون”، موضحا أنه جرى نقض الاتفاق المبرم الأحد، مع الغرفة العسكرية زوارة وحاولوا إدخال مجموعة مسلحة تابعة لـ “مرتزقة الأمن العام” إلى قرية رأس اجدير

وطالب المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، كل الضباط وضباط الصف والجنود، بالنفير العام وتسخير كل الإمكانيات المتاحة للمجهود الحربي، مشيرا إلى عقد اجتماع لكل عمداء البلديات الأمازيغية في مقر بلدية زوارة، معلنا حالة النفير والطوارئ بين الكتائب العسكرية في جبل نفوسة وزوارة.

الأزمة تطورت سريعا ليدخل “حراك شباب تاجوراء” على خط الأزمة ليؤكد استنكاره الهجوم المسلح على “أبناء المدينة” بجهاز إنفاذ القانون في معبر رأس اجدير، مشددا على أن كل قوات تاجوراء سوف تتوجه للتدخل في هذا الأمر إن لم يتخذ عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي موقفًا فوريًا بوقف الفساد في المعبر.