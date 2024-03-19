مدير لجنة إدارة التأمين الطبي بالحكومة الليبية يصرف مرتبا لنفسه بقيمة 8 آلاف دينار

أخبار ليبيا 24

أصدر مدير لجنة إدارة التأمين الطبي التابع للحكومة الليبية “عبدالباسط بن نجاح” قرارا بصرف مرتب له بقيمة 8 آلاف دينار، بالإضافة إلى 4 آلاف دينار كمكافأة عن كل اجتماع يحضره.

وتحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة من القرار الذي تضمن أيضا صرف مرتبات لأعضاء الإدارة تصل قيمتها إلى 4 آلاف دينار شهريا، و3 آلاف دينار عن كل اجتماع يحضره أعضاء الإدارة.

ويأتي قرار مدير لجنة إدارة التأمين الطبي بعد أشهر من تكليفه وأعضاء اللجنة بمناصبهم في ديسمبر الماضي.

واليوم الإثنين، اتهم عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية الحكومة الليبية بالإنفاق دون ضوابط لا من ديوان المحاسبة ولا من الجهات الرقابية.

جاء ذلك في كلمة له بثتها منصة حكومتنا التابع لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اليوم الإثنين.

وأضاف الدبيبة: “أن الوضع الاقتصادي يأتي ضمن هموم الليبيين الكادحين في شهر رمضان” لافتا إلى أن حكومته جاءت بعد فترة صعبة من الانقسام في مؤسسات الدولة.

وأشار الدبيبة إلى أن الانقسام ترك حملا ثقيلا على المواطن والدولة وترتب عليه تبعات لارتفاع سعر صرف الدولار، وأضاف: “أن معدل التضخم أنخفض نحو 5% في عام 2022 وفي 2023 انخفض 1.8%”.

وقال الدبيبة أن حكومته ضخت إلى مصرف ليبيا المركزي أكثر من 75 مليار دولار وهذا يعادل ما وفرته الحكومات المتعاقبة خلال 6 سنوات ماضية.

وأوضح الدبيبة أن الدولة الليبية اقتنت 27 طن من احتياطيات الذهب في عام 2022 لأول مرة من السبعينيات وذلك سيغطي احتياجات الدولة لسنوات.

وأكد رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية أن تعديل سعر الصرف من 1.6 إلى 4.8 حقق إيرادات من بيع العملة مما غطى الدين العام، لافتا إلى أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار.

يذكر أن المواطنين في ليبيا يعانون من قلة السيولة وتأخر صرف المرتبات خاصة مع تزايد المتطلبات الأسرية خلال شهر رمضان المبارك.