داخلية الدبيبة: مجموعات خارجة عن القانون أثارت الفوضى في راس اجدير

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، إغلاق معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، بعد تهجم مجموعات وصفتها بـ “خارجة عن القانون” على المنفذ، لإثارة الفوضى وإرباك العمل.

وأكدت داخلية الدبيبة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” طالعته “أخبار ليبيا 24″، أن تلك المجموعات أقدمت على هذا العمل بعد منع تجاوزات، كان يراها من وصفتهم بـ “ضعاف النفوس” حقا مكتسبا.

داخلية الدبيبة: سيتم وضع ترتيبات أمنية لإعادة العمل بالمنفذ

وأشارت داخلية الدبيبة في بيانها إلى صدور تعليمات بوضع ترتيبات أمنية لإعادة المنفذ للعمل من قبل الأجهزة المختصة، مشددة على أنها لن تسمح بالفوضى في المنفذ ولا بد من أن يكون تحت سلطة وشرعية الدولة.

وأضافت داخلية الدبيبة أن هذا العمل الذي قامت به هذه المجموعات الخارجة عن القانون لن يسكت عنه، لافتة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والعقوبات ضد الضالعين فيه.

وأوضحت داخلية الدبيبة أن الأجهزة الأمنية التي كلفت بتأمين المنفذ كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية التي تحدث لكي يسير العمل بالمنفذ بشكل انسيابي ودون عرقلة والرفع من معاناة المسافرين باعتباره منفذا حيويا يهم كل الليبيين، ولا يخضع لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها ولا بد من سيادة وفرض القانون.