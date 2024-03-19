حكومة حمّاد: نواصل استيراد الأغنام والأبقار لمواجهة “غلاء الأسعار”

أخبار ليبيا 24

تواصل الحكومة برئاسة أسامة حمّاد في استيراد شحنات الأغنام والأبقار لتوزيع لحومها على الأسواق بالأسعار المدعومة في إطار مواجهة غلاء الأسعار.

وصلت إلى ميناء بنغازي، الاثنين، الباخرة “توليب” قادمة من ميناء قرطاجنة في إسبانيا محملة بـ 10 آلاف رأس من الأغنام و248 رأس من الأبقار.

حمّاد يطلع على الشحنات

واطلع حمّاد، على عمل الفرق البيطرية التابعة للمركز الوطني للصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية في إجراء الكشف والفحص الطبي البيطري للشحنات المستوردة. ويأتي ذلك لمطابقة الشهادة الصحية المرفقة مع الدفعة الأولى من الشحنة القادمة.

وتعد هذه الشحنة واحدة من الشحنات التي تقوم الحكومة الليبية بدعم الأسعار الخاصة باللحوم، لتثبيت أسعار منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء والمنتجات الأساسية كافة، لكل أسرة ليبية.

ووصلت أسعار اللحوم الوطنية إلى أرقام قياسية خلال شهر رمضان الجاري، إذ وصل سعر كيلوغرام لحم الخروف (الحولي) الوطني إلى نحو 90 دينارًا.

يأتي ذلك على الرغم من تحديد الحكومة لأسعار بيع السلع الغذائية، والتي من بينها اللحوم الوطنية؛ إذ سعرت الحكومة سعر كيلوغرام اللحم الوطني بـ 55 دينارًا.

ارتفاع أسعار السلع

ارتفاع سعر اللحوم يأتي في ظل ارتفاع جميع السلع الغذائية، والذي تزامن مع ارتفاع سعر العملات الأجنبية وأبرزها الدولار الأمريكي في السوق الموازية.

وأغلق سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، على 7.02 أمام الدينار الليبي.

وأظهرت بيانات لمصرف ليبيا المركزي أن 500 شركة تحصلت على اعتمادات مستندية بسعر الصرف الرسمي بقيمة 4 مليارات دولار لاستيراد السلع الغذائية مع نهاية العام الماضي 2023.