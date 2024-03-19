بلدية زوارة: نحمل حكومة الدبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع داخل منفذ رأس اجدير

أخبار ليبيا 24

حمّلت بلدية زوارة الحكومة “منتهية الولاية” برئاسة عبدالحميد الدبيبة ووزارة الداخلية بالحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع داخل منفذ رأس اجدير الحدودي.

وقالت بلدية زوارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن “هذه الفوضى الممنهجة، لصالح أجندات جهوية محدودة تتستر بهياكل السلطة”.

وعبّرت البلدية عن استياءها الشديد من الأحداث، التي حصلت داخل منفذ رأس اجدير، محملة حكومة الدبيبة والجهات القائمة على تسيير المنفذ المسؤولية الكاملة على الفوضى والفتنة الناتجة عن الأفعال الاستفزازية، وفق نص البيان.

وقالت بلدية زوارة: إن “قوة تتستر تحت مسمى إنفاذ القانون قامت بالأمس باقتحام المنفذ دون أي تنسيق مع إدارة المعبر والسلطات المحلية، وقامت بالاعتداء اللفظي على الأجهزة الأمنية، والاعتداء الجسدي على بعض المواطنين”.

بلدية زوارة: تمكنا من وأد الفتنة

وأضافت: أن “تلك القوة قامت باستعمال القوة المفرطة بإطلاق أعيرة نارية أدت إلى إصابة مواطنين اثنين من سكان قرية راس اجدير، ما أدى إلى احتقان كبير وردة فعل عنيفة على القوة”.

وقالت بلدية زوارة، إنها سارعت مع مشايخ وأعيان زوارة الكبرى بالتوجه إلى المنفذ للوقوف على المشهد من عين المكان وتهدئة الموقف ودرء الفتنة.

وتابعت: “لكن الأمور أخذت منعطفًا غير متوقع للأسف عندما تعرض أحد أعضاء المجلس البلدي لطلق ناري من القوة المذكورة نقل على إثره للمستشفى، ما زاد من حالة التوتر، إذ جرى التنسيق على الفور مع الأجهزة الأمنية بالمدينة بهدف ضبط الوضع ومنع تفاقم الأحداث إلى حد يصعب السيطرة عليه، وتمكنا بفضل الله وجهود الخيرين على وأد الفتنة”.

وأكّدت البلدية انتهاء حالة التوتر. وقالت: “إن أفراد القوة قد جرى التحفظ عليهم من قبل الأجهزة الأمنية بالبلدية، ويمكن استلامهم”.