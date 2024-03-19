الوطنية لحقوق الإنسان: أحداث راس اجدير تُمثل فشلاً ذريعًا لداخلية الدبيبة

أخبار ليبيا 24

استنكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الاشتباكات المسلحة في معبر رأس اجدير الحدودي، محملة عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية مسؤولية ذلك.

وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها، اطلعت عليه “أخبار ليبيا 24” أن هذا العمل الإجرامي يُمثل اعتداء على هيبة وسلطة الدولة، وعلي سلطات إنفاذ القانون المعني بها تأمين المنفذ، وتنظيم حركة السفر.

وشددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذه الواقعة تُمثل فشلاً ذريعًا لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، في فرض الأمن وتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الغربي، والسيطرة الفعلية على المنافذ، موضحة أن الوزارة تمر بحالة ضعف نتيجة فشل القائمين عليها في التعامل مع الأزمة الأمنية، وانتشار الجريمة وتصاعد مؤشراتها في المنطقة الغربية.

الوطنية لحقوق الإنسان: المسافرون عبر رأس اجدير يتعرضون لانتهاكات جسيمة

وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المسافرين عبر منفذ رأس اجدير يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم المكفولة أثناء السفر، وما يُصاحبها من سُوء للمعاملة والحط بكرامة وآدمية المواطنين، لافتة إلى أن المنفذ يعاني من عدم فرض هيبة وسيطرة وإدارة الدولة بشكل فعلي عليه، واستمرار السيطرة المكانية عليه من قبل مدينة بعينها، مما أسهم في سوء وتردي وضع المنفذ.

وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة المشينة، وضمان ملاحقة المتهمين في إرتكابها، وضمان ملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة، مشددة على ضرورة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية الكفيلة بإنهاء حالة الفوضى الأمنية، وسطوة وسيطرة عصابات الجريمة والجريمة المنظمة والمهربين، على منفذ رأس اجدير الحدودي.