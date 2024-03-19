المشير حفتر يؤكد لـ السفير البريطاني دعم الجهود الأممية لإجراء الإنتخابات

أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب “خليفة حفتر” الاثنين، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة سفير المملكة المُتحدة لدى ليبيا “مارتن لونغدن” والوفد المُرافق له.

وأوضح المكتب الاعلامي التابع للقيادة العامة، في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وطالعته “أخبار ليبيا 24″، أن اللقاء شهد مناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، والتباحث حول تعزيز سبُل التعاون بين البلدين.

وأضاف البيان أن المشير حفتر أكد خلال هذا اللقاء على دعم القيادة العامة لجهود بعثة الأمم المتحدة من أجل إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن سفير المملكة المُتحدة لدى ليبيا “مارتن لونغدن” ثمّن دور القوات المُسلحة في استتباب الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً على مكانة القيادة العامة في العملية السياسية في ليبيا.

المشير حفتر: الجيش لليبيين جميعا.. ومستعد لمواجهة أي طارئ يهدد وطنهم

وكان المشير خليفة حفتر قد أكّد ، في كلمته خلال مناورة “درع الكرامة 2024”، أن الجيش الوطني هو جيش الشعب الليبي ولا يفرق بين مدينة أو قبيلة وليس في مفردات قاموسه (شرق أو غرب أو جنوب)، مجددًا أنّه مستعد للدفاع عن كرامته ورهن إشارته لاتخاذ كل التدابير لضمان استقرار الوطن من مسؤولياته التي تأسس من أجلها، مشددا على أن الجيش الوطني مستعد لمواجهة أي طارئ يهدد ليبيا من الداخل أو الخارج.

وأضاف المشير خليفة حفتر أن السلام في ليبيا يظل بعيد المنال مالم تغادر جميع القوات الأجنبية وذيولها من المرتزقة أراضي ليبيا دون مماطلة أو شروط، موضحا أنه إذا كان العالم حريص -كما يدعي- على السلام في ليبيا، فإن عليه أن يضع هذه المطالب المشروعة في مقدمة أولوياته وفرضها بكل الوسائل قبل أن تتطور التداعيات.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة، على أن الجيش الوطني لن يقبل المساومة على سيادة الليبيين فوق أرضهم ولن يسمح بأن يدنس تراب ليبيا مستعمر طامع في خيراتها، مؤكدا أن السلام في ليبيا مرهون بانفراج عاجل في المسار السياسي.