الأرصاد: الطقس يميل إلى الاستقرار على معظم مناطق ليبيا

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي، فيما رجح ميل الطقس إلى الاستقرار على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتتحول غدا إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية بوجه عام والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية وتسجل زيادة غدا.