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نواب وسياسيون ليبيون يطالبون بطرح مسودة الدستور للاستفتاء

18 مارس، 2024 8:56 م
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أخبار ليبيا 24

دعا نواب ورؤساء أحزاب وسياسيون ليبيون، إلى ضرورة طي المراحل الانتقالية والعبور سريعا إلى المرحلة المستقرة الدائمة، من خلال انتخابات نزيهة وشفافة تجرى وفق قوانين عادلة، مشددين على ضرورة طرح مسودة الدستور للاستفتاء كحل مناسب للجميع.

جاء ذلك خلال مداخلتهم وكلماتهم في اللقاء الذي أقيم عقب مائدة الإفطار التي أقامها، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أمس الأحد، بمجمع قاعات غابة النصر بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة .

ورحب الدبيبة في كلمة افتتاحية بالحضور، مبينا أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات ستجرى في شهر رمضان مع عدد من النخب والفاعلين في المجتمع، للتباحث بشأن مختلف الملفات السياسية بغية الوصول إلى حل لها.

وخلال كلمته، فند الدبيبة الإشاعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها، مبينا بالأرقام والإحصائيات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نفذت من خلاله عدد من المشروعات التنموية في مختلف ربوع البلاد ولأول مرة منذ الثورة.

وأفصح الدبيبة في كلمته عما حققته حكومته من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من سداد الدين العام الذي استلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، مشددا على عدم القبول وفقا لهذه المعطيات بفرض ضريبة على سعر الصرف، لما له من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.

 

وشارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ورؤساء الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية.

18 مارس، 2024 8:56 م
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