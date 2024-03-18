مصر: على أمريكا توضيح “عواقب عملية رفح” لإسرائيل

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية المصري، يوم الاثنين، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن توضح لإسرائيل عواقب التوغل العسكري في مدينة رفح بجنوب غزة على الحدود مع مصر، بعد أن أبدت واشنطن معارضتها لمثل هذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: “لا يكفي الخطابة، ولا يكفي إعلان المعارضة، من المهم أيضًا الإشارة إلى ماذا لو تم التحايل على هذا الموقف، وماذا لو لم يتم احترام هذا الموقف”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني في القاهرة.

وأضاف شكري في تصريحات: “الأمر متروك أيضًا للمجتمع الدولي والولايات المتحدة، اللذين أشارا إلى رفضهما لمثل هذا الاحتمال، لتوضيح العواقب إذا لم يتم الاستجابة لنداءاتهما”.

مصر تحذّر

كما حذر شكري من أن العواقب الإنسانية والخسائر في الأرواح التي قد تنجم عن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح ستكون “كارثية”.

وحذرت مصر من قبل من “العواقب الوخيمة” للهجوم العسكري الإسرائيلي المحتمل بالقرب من حدودها، حيث تسيطر على معبر رفح – النقطة المحورية في الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة والسماح بخروج الجرحى وحاملي جوازات السفر الأجنبية.

وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددًا خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد أن القوات الإسرائيلية ستتوغل في رفح.

ورفح هي آخر مكان آمن نسبيًا في قطاع غزة الصغير المزدحم بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، على الرغم من الضغوط الدولية على إسرائيل لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

وكثف حلفاء إسرائيل الضغوط على نتنياهو حتى لا يهاجم رفح، إذ لجأ أكثر من مليون نازح من أجزاء أخرى من القطاع المدمر إلى المأوى دون خطة لحماية المدنيين.