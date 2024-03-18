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مصرع طفلتين في حريق شقة بطبرق.. واتهامات بـ “التقصير” تطال “هيئة السلامة”

18 مارس، 2024 1:33 م
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مصرع طفلتين في حريق شقة بطبرق.. واتهامات بـ "التقصير" تطال "هيئة السلامة"

أخبار ليبيا 24

أدى حريق في شقة في عمارات “الستار” في طبرق إلى مصرع الطفلتين “شام” و”أمال” وتحولت شقتهما إلى رماد، بينما لم ترسل هيئة السلامة الوطنية (الدفاع المدني) أي فريق إطفاء لإخماد الحريق، وفق إفادة شهود عيان.

واندلع الحريق بالشقة فجر اليوم الإثنين. ولم تتضح بعد الأسباب الناجمة عن اندلاع الحريق، الذي أتى على كامل الشقة. كما لم يصدر- حتى اللحظة- أي بيان رسمي من الجهات ذات العلاقة بشأن الواقعة المؤلمة.

وأكّدت، مصادر محلية مصرع كل من الطفلة “شام إدريس المبري (5 سنوات) وشقيقتها “أمال إدريس المبري (4 سنوات) جراء الحريق. وجرى نشر أسماء الطفلتين وتداولهما بشكل كبير على منصة “فيس بوك”.

مصرع طفلتين في حريق شقة بطبرق.. واتهامات بـ "التقصير" تطال "هيئة السلامة"

وفيما ألقت مصادر محلية اللوم على هيئة السلامة الوطنية لعدم إطفاء الحريق ومحاولة إنقاذ الطفلتين، أكّدت مصادر من داخل الهيئة – فضّلت عدم ذكرها- عدم وجود سيارة إطفاء وأن السيارات الموجودة “عاطلة” وعبارة عن خردة.

مصرع طفلتين في حريق شقة بطبرق.. واتهامات بـ "التقصير" تطال "هيئة السلامة"
طبرق: أحد المنشورات المتداولة على “فيسبوك” بشأن افتقار الدفاع المدني لسيارة إطفاء

وحمّلت المصادر، مسؤولية عدم توفر سيارة إطفاء واحدة، إلى هيئة السلامة الوطنية بطرابلس وفرعها في الجبل الأخضر، إضافة إلى مديرية أمن طبرق والبلدية.

وهيئة السلامة الوطنية فرع طبرق تتبع مباشرة إلى الهيئة الوطنية في طرابلس. المصادر دعت، إلى دعم هيئة السلامة الوطنية في طبرق سواء من قبل البلدية أو أي جهات أخرى، إضافة إلى استحداث وحدات إطفاء في أكثر من منطقة، بدل وجود قسم واحد.

 

 

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18 مارس، 2024 1:33 م
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