لعدم مطابقتها المواصفات.. إعدام “لحوم مفرومة” في سبها

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الإثنين، عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم المفرومة، مخالفة للمواصفات في مدينة سبها، مؤكدا أنه تم إعدام الكميات المضبوطة بالكاملة.

وقال المركز إن أعضاءه في مدينة سبها نظموا حملة واسعة، استهدفت سحب وإعدام كامل كميات لحم المفروم جاهزا داخل محال قصابي بيع اللحوم في سبها.

وأكد المركز في بيان له أن مدير مكتب الرقابة سبها، محمد ارحومة، نفذ مع مجموعة من موظفي المكتب حملة تفتيشية واسعة استهدفت عدة قصابي بيع اللحوم بمدينة سبها لغرض سحب كامل الكميات من المفروم الجاهز.

وأعلن ارحومة أن المكتب وجه إنذارات في حملات سابقة لأصحاب المحال التي وجدت مخالفات فيها، وأن الجهاز صادر الكميات المخالفة للمواصفات، متعهدا باتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة ضد مخالفي المواصفات المتعلقة بالطعام والأدوية في المدينة.

وفي السياق، أغلق جهاز الحرس البلدي فرع الجفرة، أمس الأحد، محل جزارة في مدينة وادن، وجرى تشميعه بالشمع الأحمر؛ لعدم توفر شروط النظافة العامة.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية أطلقها مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بالجفرة، وفق وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ونقلت الوكالة عن مصدر بجهاز الحرس البلدي، قوله: “إن حملة التفتيش على السلخانات ومحلات الجزارة أسفرت عن ضبط ومصادرة لحوم فاسدة لانتهاء صلاحيتها ومصادرة كبدة بقر مستوردة داخل أحد محلات الجزارة وكذلك إيقاف عامل مصري لثبوت إصابته بوباء معدي حسب الشهادة الصحية”.

وأشار المسؤولون إلى أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى ضبطها وإحالتها لجهات الاختصاص.

يأتي ذلك في وقت تعاني الثروة الحيوانية في ليبيا من مخاطر متعددة، إذ ظهر خلال الفترة الماضية مرض الجلد العقدي في مناطق شرق البلاد وسبقها ظهور مرض الحمى القلاعية.