دخول وافدين للمستشفى بسبب مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بنغازي

أخبار ليبيا 24

دخل مجموعة من العمالة الوافدة يحملون الجنسية المصرية إلى المستشفى في بنغازي بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء وصفتها مديرية أمن بنغازي بـ”الكبيرة”.

وأوضحت المديرية في بيان لها، اليوم الأحد، أن مركز شرطة العروبة بمنطقة الوحيشي ضبط مجموعة من العمالة الوافدة بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء وأدت إلى دخول عدد منهم إلى المستشفى.

وقالت المديرية إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ، بضبط الشارع العام وعقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة العروبة عن مُشاجرة كبيرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة شبنة وعلى الفور تم خروج قوة تابعة لمركز شرطة العروبة وعلى رأسها رئيس مركز شرطة العروبة المقدم جاد الله ماضي إلى منطقة شبنة.

ولفتت المديرية إلى أنه عند وصول أعضاء المركز إلى منطقة شبنة شاهدوا عددا كبيرا من العمالة الوافدة من الجنسية المصرية في مُشاجرة كبيرة وبينهم عدد كبير من المصابين.

وأشارت المديرية إلى أنه تم ضبط مجموعة منهم ولاذت مجموعة أخرى بالفرار إلى إحدى المزارع المجاورة وتم التعامل معهم وضبط المجموعة بالكامل وإيداعهم بالحجز القانوني للمركز تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.

وأمس السبت، أجرى مدير أمن مديرية بنغازي اللواء احمد الشامخ جولة تفتيشية على الدوريات الأمنية التابعة للمديرية وذلك أثناء إفطار أعضاء الدوريات الأمنية التابعة للمديرية.