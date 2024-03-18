“باتيلي” يجتمع بتكالة لمناقشة “اجتماع القاهرة”

أخبار ليبيا 24

بحث محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، مستجدات الحالة السياسية الليبية والاجتماع الذي رعته جامعة الدول العربية في القاهرة لحل الانسداد السياسي والسير بالبلاد في مسار ديمقراطي سليم وتوافقي لتنفيذ انتخابات وطنية نزيهة وشفافة تلبي طموحات الشعب الليبي.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، عقد الطرفان، اليوم الإثنين، لقاء بمقر المجلس بحضور النائب الأول لرئيس المجلس، مسعود عبيد، ومقرر المجلس، بلقاسم دبرز.

وكانت قد رعت جامعة الدول العربية مطلع مارس الجاري اجتماعا ضم رؤاس المجالس الرئيسية في البلاد بهدف الوصول إلى تسوية الأزمة السياسية.

وأعلنت الجامعة حينها مخرجات لقاء المنفي وعقيلة وتكالة، وكانت أبرز بنودها التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة”6+6″ وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

وأضافت الجامعة أن الاجتماع اسفر أيضا عن وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، إضافة إلى توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.

ودعا البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل انجاحه، فيما اتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، كما ثمن الحاضرون دور جامعة الدول العربية على تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية بليبيا.