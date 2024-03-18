انتشار موسع لـ “الأمن الداخلي” في بنغازي لتعزيز استتباب الأمن وضبط حائزي الأسلحة

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نشر جهاز الأمن الداخلي دوريات مجهزة للكشف عن الأسلحة والمفرقعات بشكل موسع داخل مدينة بنغازي. وقالت الحكومة المعينة من مجلس النواب، إن جهاز الأمن الداخلي بدأ في الانتشار الموسع المزود بالمركبات الفنية المجهزة للكشف عن الأسلحة والمفرقعات داخل بنغازي.

وأضافت الحكومة، أن الدوريات تمركزت في الشوارع ونفّذت حملات تفتيشية لبسط الأمن داخل المدينة. وظاهرة انتشار الأسلحة والمفرقعات بين الأفراد دون أي ضوابط تشكل خطرًا وتزيد من نسبة ارتفاع الجريمة.

وذكرت أن هذا الانتشار جاء بناءً على تعليمات أسامة حمّاد، رئيس الوزراء، إلى الفريق أسامة الدرسي، رئيس جهاز الأمن الداخلي.

الأمن الداخلي: مستمرون في نشر الدوريات

وقالت الحكومة، إن هذه التعليمات تأتي ضمن الخطة الأمنية المعدة من رئيس الجهاز عقب دعم الأقسام بالمركبات الآلية الجديدة، ولتفعيل دور الجهاز داخل نطاق الاختصاص وفرض القانون وضبط المخالفين.

من جهته، أكّد الجهاز، أن نقاط التفتيش ستستمر بشكل دوري ومنتظم، بحسب جدول الخطة المعد لها. ونشر الجهاز جانبًا من الانتشار الأمني الموسع لقوة العمليات الخاصة التابعة لرئاسة الجهاز رفقة أعضاء الشؤون الفنية.

وجهاز الأمن الداخلي هو إحدى المؤسسات المدنية النظامية، تابع الى مكونات الدولة الليبية، ويهدف إلى حفظ كيان الدولة وحماية أمنها السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة والمخاطر والتهديدات التي تستهدف قيمها الدينية والاجتماعية وتنال من مكانتها أو علاقاتها الدولية.