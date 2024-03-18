البرلمان يُطالب الكبير بالتشاور مع رئاسة النواب لملء شواغر “مجلس المصرف المركزي”

أخبار ليبيا 24

طالب مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمُخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بشأن التشاور مع رئاسة مجلس النواب طبقا للقوانين النافذة لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف.

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة مغلقة بمقره في بنغازي في غياب عقيلة صالح رئيس المجلس، وترأس الجلسة فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وبحضور مصباح دومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وفق تصريح لـ عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب.

وناقشت الجلسة طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي من رئيس مجلس النواب فرض رسم “ضريبة” على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27%.

وهذه أول جلسة يعقدها مجلس النواب في رمضان، وهي الأولى منذ صدور القرار (المنفرد) من قبل عقيلة صالح بفرض رسما إضافيا على صرف النقد الأجنبي، الذي جاء بناء على دعوة من الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكد في 08 مارس الحالي، أن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف الدينار مقابل الدولار.

كما اتفق النواب في الجلسة على تقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بمصرف ليبيا المركزي حتى تاريخه، بالإضافة لتقديم تقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر.

وطالب النواب أيضا بإرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف المركزي وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف وإرسال القوائم المالية المعتمدة، واستدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة القادمة لتقديم إحاطة للمجلس.

ودعا النواب إلى تشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس “المالية – الاقتصاد–الرقابة” وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن.