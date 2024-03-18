الادخار يشرع في توزيع صكوك مبادرة الإسكان الشبابي في درج وسيناون

أخبار ليبيا 24

شرع فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري في غدامس، في توزيع صكوك الدفعة الأولى للمستحقين بمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ببلديتي درج وسيناون.

وقالت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، الأحد، إن المستحقين من بلديتي درج وسيناون استوفوا البيانات بعد اعتماد قوائمهم من اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وكانت قد أطلقت حكومة الوحدة الوطنية منتهية والولاية في 20 فبراير من عام 2022 خلال احتفالات رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير مبادرة الإسكان والأسر المحتاجة.

وأعلنت حكومة الوحدة أن المرحلة الأولى للمبادرة جرى خلالها توزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع أراض على شباب في مختلف أنحاء ليبيا.

وفي أبريل 2023، كان قد أكد مصرف الادخار والاستثمار العقاري أنه ملتزم بتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة فور ورود قوائم المستفيدين من قبل اللجنة العليا للمبادرة.

وأوضح المصرف حينها أن فروعه مفتوحة ومستمرة في استقبال مستندات المستفيدين وإنهاء إجراءات التعاقد والإقراض بالبلديات التي تمت إحالة القوائم بها من قبل اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وكان المصرف قد نفى الأخبار المتداولة بشأن إيقاف مبادرة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، مؤكدا سريان المرحلة الأولى منها.

وأشار المصرف إلى أن حسابه الرسمي على “فيسبوك” الموثق بالعلامة الزرقاء هو المخول بنشر الاخبار واخر مستجدات المبادرة.