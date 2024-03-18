الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ 7.4 مليار يورو لمصر منها 200 مليون لمنع الهجرة

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) وعلاقة مطورة مع مصر، في إطار السعي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان.

ويرفع الاتفاق علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى “شراكة استراتيجية”. وجرى الكشف عنه، الأحد، أثناء زيارة وفد من القادة إلى القاهرة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، مع تقديم المنح والقروض وغيرها من التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

ويتضمن التمويل المقترح 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة و1.8 مليار يورو على شكل استثمارات، بحسب ملخص نشره الاتحاد الأوروبي.

وستقدم 600 مليون يورو أخرى على شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.

قلق الاتحاد الأوروبي من الهجرة

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة إلى الهجرة.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي سافرت إلى القاهرة برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء وزراء اليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي، إن مثل هذه الصفقات هي “أفضل طريقة لمعالجة تدفقات الهجرة”.

ويقترب التضخم من مستويات قياسية ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم.

وخلال الشهر الماضي، أبرمت مصر صفقة قياسية للاستثمار الإماراتي، ووسعت برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.

ويقول دبلوماسيون إن أهمية مصر الاستراتيجية قد برزت من خلال الحرب في غزة، حيث تحاول مصر التوسط بين إسرائيل وحماس وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية.