الأرصاد: انقشاع تدريجي للسحب الممطرة على شرق ليبيا.. والحرارة ستزداد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث انقشاع للسحب الممطرة من مساء اليوم الإثنين على مناطق الشمال الشرقي، مع ظهور ضباب هذه الليلة وفي فترة الصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر، بينما يبقى الطقس مستقرا على باقي مناطق البلاد.

وبحسب الأرصاد، تسجل درجات الحرارة زيادة يوم الغد على أغلب المناطق خاصة الشمال الغربي، ثم تتراجع يوم الأربعاء على معظم مناطق الشمال.

وفي شمال غرب ليبيا، السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19–24) مئوية، وتسجل زيادة يوم الغد ثم تتراجع يوم الأربعاء.

الأرصاد: توقف الأمطار تدريجيا

وفي منطقة الخليج وشمال شرق ليبيا، تشهد مناطق الجبل الأخضر إلى طبرق، سقوط أمطار متفرقة تتوقف تدريجيا من مساء اليوم، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي فترة الصباح الباكر ليوم الغد على المرتفعات الجبلية. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية.

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (15–20) مئوية، وتسجل زيادة يوم الغد، ثم تتراجع من مساء يوم الأربعاء.

وفي الجنوب الغربي السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (22–27) مئوية، وتسجل زيادة من يوم الغد.

وفي الجنوب الشرقي السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (21–24) مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.