أوكرانيا توقف ارتفاع “برنت” لـ 86 دولارا بهجماتها على “نفط روسيا”

أخبار ليبيا 24

قفز خام برنت لـ “فترة وجيزة” فوق الـ 86 دولارا للبرميل اليوم الاثنين منذ نوفمبر، قبل أن يتراجع مع تصعيد أوكرانيا لهجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 23 سنتا إلى 85.57 دولارا للبرميل منتصف اليوم. وارتفع عقد أبريل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 81.25 دولار، في تداول بطيء مع انتهاء العقد في الأيام المقبلة.

وارتفع سعر عقد التسليم الأكثر نشاطا لشهر مايو بمقدار 27 سنتا ليصل إلى 80.85 دولارًا.

هجمات أوكرانيا

ونقلت رويترز عن فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل أسواق النفط، قولها إن “ضربات أوكرانيا على مصافي التكرير الروسية أضافت ما بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل من علاوة المخاطرة إلى سعر النفط الخام الأسبوع الماضي، والتي لا تزال قائمة حيث نبدأ هذا الأسبوع بمزيد من الهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

وتسببت هجمات أوكرانيا بواسطة الطائرات المسيرة بدون طيار في اندلاع حرائق في مصفاة النفط “سيزران” المملوكة لشركة روسنفت وفي مصفاة نفط “سلافيانسكي” الخاصة في منطقة كراسنودار.

وسجل كلا عقدي النفط مكاسب الأسبوع الماضي، حيث بلغت الأسعار أعلى مستوى لها منذ نوفمبر، مدعومة جزئيا بعد أن عززت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر.

وعلى جانب العرض، قال العراق يوم الاثنين إنه يعتزم خفض صادراته من النفط الخام في الأشهر المقبلة بنحو 100 ألف برميل يوميا من مستويات الشهر الماضي، للتعويض عن أي زيادة فوق حصتها في أوبك + في يناير وفبراير.