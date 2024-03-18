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أزمة وقود في البيضاء وشحات والحكومة ترسل “قوافل” لحلها

18 مارس، 2024 11:28 ص
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أزمة وقود في البيضاء وشحات والحكومة ترسل "قوافل" لحلها

أخبار ليبيا 24

تعاني مدينتا البيضاء وشحات وضواحيهما بالجبل الأخضر من أزمة وقود وغاز خانقة خلال شهر رمضان المبارك، فيما قالت الحكومة إنها بدأت في إرسال قوافل لحل الأزمة بالتعاون مع القيادة العامة للجيش.

وقالت الحكومة برئاسة أسامة حمّاد، فجر اليوم الإثنين، إنها بدأت في توفير أسطوانات غاز الطهو والمحروقات من البنزين والديزل (النافتة) بالتنسيق المشترك مع القيادة العامة للقوات المسلحة، وصندوق التنمية والإعمار.

ولم تعرف الأسباب التي تقف وراء حدوث هذه الأزمة. ويعتمد سكان المدينتين بشكل كبير جدا على “أسطوانات الغاز” لاستخدامها في التدفئة خلال أوقات الشتاء، إضافة إلى الطهي.

أزمة وقود في البيضاء وشحات والحكومة ترسل "قوافل" لحلها

حل مشكلة الكهرباء

وذكرت الحكومة، أنها خاطبت وزير الكهرباء والطاقات المتجددة لمتابعة وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالبيضاء ومعالجته.

وأكّدت الحكومة، أن وزارة الكهرباء شغّلت الوحدة الثالثة بمحطة طبرق، إثر توفير مليوني لتر من الوقود الخفيف عن طريق شركة الخليج العربي. ونشرت الحكومة صور لقافلة “غاز الطهي” المتجهة إلى البيضاء وشحات.

من جهتها أكد مديرية أمن البيضاء انطلاق نحو 13 شاحنة محملة بأسطوانات غاز الطهي ومثلها محملة بالوقود من بنغازي. وقالت المديرية، إن هذا الإجراء يأتي بعد حدوث نقص شديد في المحروقات بمناطق الجبل الأخضر.

وأفادت مصادر محلية أن بعضا من سكان المدينتين -في ظل الأزمة- اعتمد على وسائل بديلة للطهي منها “الحطب”.

 

18 مارس، 2024 11:28 ص
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