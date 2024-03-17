لونغدن: لندن مستعدة لدعم المفوضية العليا للانتخابات

أخبار ليبيا 24

قال سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتعزز جاهزيتها وتهيئ مناخًا ملائمًا لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

وأوضحت المفوضية الوطنية العليا، في بيان لها طالعته “أخبار ليبيا 24″، أن لونغدن، التقى عماد السائح، بمقر المفوضية العليا للانتخابات، لبحث سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات المقبلة.



نصية: السائح يعرقل الانتخابات وانشغل بـ لقاء السفراء

وكان عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب قد أكد في وقت سابق أنه بوجود عماد السائح رئيسا للمفوضية العليا للانتخابات، لن تكون هناك لا انتخابات محلية ولا انتخابات عامة، مشيرا إلى أن السائح تحول إلى وزير خارجية يستقبل السفراء يوميا ويحضر الورش والندوات وفي النهاية يحمل مسؤولية عدم إجراء الانتخابات للاطراف الأخرى.

وشدد نصية على أن عمل المفوضية ورئيسها يتسم بـ عدم الجدية والكفاءة والقدرة على إجراء الانتخابات، مشددا على أن السائح مازال يتلكأ ويماطل في إجراء الانتخابات بحجج واهية ومبررات غير مقبولة رغم أنه جهة فنية مناط بها تطبيق القوانين، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأزمة الدستورية واستمرارها، مضيفا أنه في 2021 حولت له قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحت ضغط الشارع و مطالبة الليبين بالانتخابات اتخذ بعض الخطوات ثم توقف وادعى أن هناك قوة قاهرة تحول دون إتمام إجراء الانتخابات، معتبرا أنه مجرد ادعاء واه هلامي، أربك به العملية الانتخابية مما أدى إلى توقفها.