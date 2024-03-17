لن تولد.. جمهورنا على “فيس بوك” لا يتوقع قيام حكومة موحدة قريبا

أخبار ليبيا 24

شكك الغالبية من الليبيين، في استطلاع أجرته أخبار ليبيا 24، في إمكانية ولادة حكومة ليبية جديدة موحدة “قريبا” تقود البلاد إلى الانتخابات، وذلك على خلفية الاتفاق الثلاثي بين رؤساء مجالس البرلمان والرئاسي والدولة في القاهرة.

جاء ذلك في إجابات “جمهور وكالتنا” على سؤال طرحته على “فيس بوك” إثر “اتفاق القاهرة الثلاثي” بين رؤساء المجالس الليبية الثلاثة (البرلمان-الدولة-الرئاسي).

وأجاب نحو 84% من المشاركين في الإجابة على سؤال: “بعد اتفاق القاهرة بين رؤساء المجالس الليبية الثلاثة.. هل تبصر ليبيا (قريبا) حكومة موحدة جديدة ؟” بـ (لا)، بينما أجاب 12% بـ (نعم).

تعليقات المشاركين على “فيس بوك”

وفي التعليقات على منصة وكالتنا على “فيس بوك” يقول “علي محمود”: “كل الأطراف متفقين على ألا يتفقوا.. يريدون الوضع على ما هو عليه لأجل الكراسي والنفوذ والرواتب العالية، وما إلى آخره”.

من جانبه يقول “صلاح الدين” على “فيس بوك”: “متشبثين.. والله ما هم مسيبينها.. إنه الكرسي والواغمه يا هذا”. ويقول “رمضان”: “كلام فاضي.. مش راح يصير شي”.

وبسخرية يجيب “محمد خميس” قائلًا: “سيصبح هناك ثلاث حكومات.. الله يزيد ويبارك”. أمّا “عبدالسلام”، فيقول: “مشكلتنا في التمسك بالكرسي والموت عليه.. مرتبات ومزايا وسيارات وحصانة.. من المستحيل يتنازلوا.. وأي حلول أو انتخابات ستزيلهم جميعا، لذلك الكرسي أهم من الشعب.. يعني 13 سنة انتظار ألا يكفي؟”.

الاتفاق الثلاثي

والأحد الماضي، وفي ختام لقائهم بالقاهرة برعاية الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أعلن المنفي وعقيلة وتكّالة، أنهم اتفقوا على “ضرورة” تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.

ودعا رؤساء الرئاسي والبرلمان والدولة، في بيان مشترك، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولي إلى دعم مقترحاتهم لتشكيل “حكومة ليبية موحدة”.

كما أنهم أكّدوا اتفاقهم على تشكيل لجنة فنية لـ “النظر في النقاط الخلافية”، لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة. وقالوا إنهم سيعقدون جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

ورغم هذا الإعلان، إلا أن الغالبية من الليبيين – بحسب استطلاع الرأي لأخبار ليبيا 24- لا يتوقعون ولادة حكومة جديدة موحدة في ظل الانقسام السياسي الحاصل ووجود حكومتين واحدة في طرابلس والأخرى في بنغازي.