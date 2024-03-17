إقتصاد

في طريقها إلى مالطا.. ميناء الحريقة النفطي يستقبل ناقلة مليونية أولى خلال رمضان

17 مارس، 2024 9:08 م
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أخبار ليبيا 24

كشف مصدر في ميناء الحريقة النفطي، التابع لشركة الخليج العربي، عن أن الناقلة النفطية (ماران هومر) رست اليوم الأحد، على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″، أن الناقلة ستشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى مالطا.

وأشار إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الأولى خلال شهر رمضان والثالثة خلال شهر مارس الجاري، لافتًا إلى أن الناقلة آتية من اليونان وتحمل العلم اليوناني.

وأوضح أن الإنتاج اليومي المستلم من حقليّ مسلة والسرير قد بلغ 200 ألف برميلًا، عبر أنبوب بطول 513 كيلومترًا وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

استقرار سعر خام “برنت”

وتوقع مسح، أجرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، استقرار سعر خام “برنت” القياسي فوق الـ80 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري.

وأظهر الاستطلاع، أن غالبية المشاركين (53%) يرون أن أسعار خام “برنت” ستتجاوز 80 دولارًا للبرميل في نهاية العام 2024. في حين ترى نسبة أقل بكثير (نحو 5%) أن أسعار النفط الخام ستتجاوز 100 دولار للبرميل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن ما يقرب من ربع المشاركين يتوقعون وصول ذروة الطلب على النفط قبل العام 2030، وهذا أقل من 50% ممن شملهم الاستطلاع في العام 2022، الذين رأوا ذروة الطلب بحلول ذلك الوقت.

17 مارس، 2024 9:08 م
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