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غضب ينفجر في سوق الجمعة بسبب “هدم منزل” بمسار طريق الشط

17 مارس، 2024 2:32 ص
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"هدم منزل" بمسار طريق الشط في سوق الجمعة

أخبار ليبيا 24

نشرت شركة الخدمات العامة طرابلس صورًا تظهر إزالة منزل كامل، في إطار فتح أحد المسارات باتجاه طريق الشط في سوق الجمعة.

أتى ذلك، فيما تداولت حسابات على “فيس بوك” مقطع فيديو في أثناء أعمال الإزالة، وسط بكاء مجموعة من النساء وحالة غضب من قبل الأشخاص القاطنين بالمنزل، الواقع بمنطقة “شط الهنشير” في سوق الجمعة.

وقالت الشركة، إن إدارة الخدمات العامة قامت بأعمال الإزالة وفتح المسار حسب المخطط العام المعتمد خلف مستشفى السكر طريق الشط.

وأضافت أن الإزالة جاءت بعد ما كان المسار مغلقًا وتوقف عمل الطريق منذ عام 2005. وأوضحت أن هذه الطريق تربط بين طريق الشط إلى طريق جامع بيت المال.

"هدم منزل" بمسار طريق الشط في سوق الجمعة

غضب في سوق الجمعة

وأشارت الشركة إلى أن إزالة المنزل في سوق الجمعة جاءت بالتعاون بين لجنة فتح المسارات ومركز الحرس البلدي التابع للشركة وجهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجهاز الشرطة القضائية.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشركة إخراج سكان المنزل وإزالته بالكامل بواسطة جرافات كبيرة. وتجرى أعمال الإزالة وسط “تدوينات” متواترة على منصة “فيس بوك” تتحدث عن وجود “واسطة” وتحيز بتجنب إزالة بعض منازل أصحاب النفوذ.

ومنذ فترة بدأت أعمال إزالة العديد من المباني بهدف توسعة طريق 20 رمضان. ويجري تنفيذ الإزالة من قبل شركة الخدمات العامة طرابلس، بالتعاون مع لجنة فتح المسارات والجهات الأمنية المختصة، بهدف إعادة تأهيل وتهيئة العديد من الطرق، التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة.

 

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17 مارس، 2024 2:32 ص
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