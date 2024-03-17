خلال لقائه باتيلي.. اللافي: ندعم البعثة الأممية نحو دفع المسار السياسي للوصول للانتخابات

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قال عبدالله اللافي، عضو المجلس الرئاسي: “إن المجلس الرئاسي يدعم مبادرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نحو دفع المسار السياسي للوصول للانتخابات”.

جاء ذلك خلال لقاء اللافي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، حيث بحث الجانبان ملفي الانسداد السياسي الراهن، وما جرى إنجازه في ملف المصالحة الوطنية.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له اليوم الأحد، إن مناقشات اللافي وباتيلي تمحورت حول تطورات الأزمة السياسية في ليبيا، حيث بحثا حالة الانسداد السياسي الراهنة، وما جرى إنجازه في ملف المصالحة الوطنية، وجهود انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية.

وأكد اللافي دعم المجلس الرئاسي مبادرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نحو دفع المسار السياسي للتقدم وصولًا إلى تحقيق الاستقرار والاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون.

من جانبه، جدد باثيلي دعم البعثة الأممية جهود المجلس الرئاسي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وفي ديسمبر الماضي، حدد الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الذي أقيم في مدينة سبها جنوب البلاد، مدينة سرت مكانًا لاحتضان المؤتمر الجامع للمصالحة في 28 أبريل المقبل.

وكان قد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الأطراف السياسية الخمسة متمثلة في المجلس الرئاسي ومجلس النواب والقيادة العامة للجيش الوطني والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إلى اجتماع لحل الأزمة الليبية.