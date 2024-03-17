بسبب الحمى القلاعية.. الشرطة الزراعية: نتابع إغلاق سوق بيع المواشي في قصر بن غشير

أخبار ليبيا 24

قال جهاز الشرطة الزراعية، اليوم الأحد، إن عناصر الجهاز تابعوا مدى الالتزام بإغلاق سوق الأحد الشعبي لبيع المواشي والأغنام داخل بلدية قصر بن غشير.

وأكد الجهاز في بيان له، اليوم الأحد، أن الحملة قام بها عناصر مركز الشرطة الزراعية قصر بن غشير التابع لفرع النواحي الأربع، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية من أجل مجابهة مرض الحمي القلاعية.

وأمس السبت، قررت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد رفع الحظر عن نقل المواشي الذي فرض سابقا بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية بين المواشي.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الداخلية، عصام أبوزريبة، إلى رؤساء الأجهزة الأمنية ومديري الإدارات العامة والأمن بالمناطق. واشترط التوجيه أن تكون الحيوانات المنقولة مصحوبة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن مكتب الصحة الحيوانية في البلدية التي يجرى نقل المواشي منها.

وأغلقت أسواق المواشي في عدد من المدن والمناطق الليبية بسبب انتشار الحمى القلاعية، إذ سبق أن أعلن عن إغلاق أسواق المواشي في زليتن وترهونة والخمس.

وفي البيضاء، طالب مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر صالح بو مباركة، الجهات المسؤولة، بتوفير الإمكانيات من مبيدات ولقاحات وتحصينات للحد من انتشار مرض الجلد العقدي.

وحينها أكد بو مباركة نفوق 113 وإصابة 1000 رأس بقر، بسبب مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية.

وتعاني الثروة الحيوانية في ليبيا من مخاطر متعددة، إذ ظهر خلال الفترة الماضية مرض الجلد العقدي في مناطق شرق البلاد وسبقها ظهور مرض الحمى القلاعية.

ويرى كثير من الخبراء أن سبب انتشار الأمراض بين الحيوانات هو تردى الأوضاع الصحية وعدم اضطلاع الجهات المختصة بواجباتها تجاه القطاعات الحيوانية، كما أن البلاد استقبلت خلال الفترة الماضية جرعات كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة وهو ما تسبب في هذه الكارثة.