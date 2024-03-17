باتيلي: ناقشت مع “اللافي” مؤتمر المصالحة المقرر في أبريل وشددت على ضرورة إنجاحه

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قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الأحد، أنه ناقش مع عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي، مؤتمر المصالحة المقرر عقده في 28 أبريل المقبل في مدينة سرت.

وأوضح باتيلي في تغريدة له عبر موقع إكس أنه شدد على اللافي بضرورة الاستعداد الجيد لمؤتمر المصالحة الوطنية لضمان نجاحه.

من جانبه قال اللافي : “إن المجلس الرئاسي يدعم مبادرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نحو دفع المسار السياسي للوصول للانتخابات”.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له اليوم الأحد، إن مناقشات اللافي وباتيلي تمحورت حول تطورات الأزمة السياسية في ليبيا، حيث بحثا حالة الانسداد السياسي الراهنة، وما جرى إنجازه في ملف المصالحة الوطنية، وجهود انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية.

وأكد اللافي دعم المجلس الرئاسي مبادرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نحو دفع المسار السياسي للتقدم وصولًا إلى تحقيق الاستقرار والاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون.

من جانبه، جدد باثيلي دعم البعثة الأممية جهود المجلس الرئاسي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وفي ديسمبر الماضي، حدد الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الذي أقيم في مدينة سبها جنوب البلاد، مدينة سرت مكانًا لاحتضان المؤتمر الجامع للمصالحة في 28 أبريل المقبل.

وكان قد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الأطراف السياسية الخمسة متمثلة في المجلس الرئاسي ومجلس النواب والقيادة العامة للجيش الوطني والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إلى اجتماع لحل الأزمة الليبية.