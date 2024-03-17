“المعاناة الصامتة: كابوس الرعاية الصحية في ليبيا.. فجوة بين طرابلس و سائرالمدن”

أخبار ليبيا 24

تعيش ليبيا حالة من التدهور الصحي الخطير، حيث يعاني القطاع الصحي من أزمة تتفاقم يومًا بعد يوم، لتساهم التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية في تفاقم الأوضاع الصحية في البلاد، وتترك العديد من المدن في وضع يشبه الطوارئ.

تشهد طرابلس بعض التحسن الملحوظ في البنية التحتية الصحية، ولكن الوضع يختلف تمامًا في المدن الأخرى، فهناك نقص حاد في المعدات والأدوية والكفاءات الطبية في هذه المناطق، ما يترك سكانها في حالة من العجز عن الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

التكلفة المالية للعلاج في العاصمة أو الخارج تجعل العديد من الأسر غير قادرة على تحمل النفقات، وتجبرهم على اللجوء إلى العلاج في ظروف غير ملائمة أو حتى ترك العلاج بأكمله.

تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يزيد وطأة الأزمة الصحية

وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يزداد وطأة الأزمة الصحية، حيث يعاني الأشخاص المحرومون من فرص العمل والدخل الثابت من صعوبة كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية، خاصة مع النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية

تدهور قطاع الصحة في ليبيا, بات نموذج من بين العديد من النماذج على انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، فالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن الإنسان له الحق في مستوى معيشة كافٍ لضمان الصحة له ولأسرته، لكن هذا الحق يُنتهك يوميًا في ليبيا بسبب الفساد الذي أصبح جزءًا من النظام الصحي، في ظل ميزانيات ضخمة تُنفق بشكل غير شفاف ومشكوك فيه على العلاج “فواتير مزورة, وميزانيات وهمية, ورواتب غير مستحقة” مع تفشي غياب المحاسبة و الرقابة.

هذه الأوضاع تتطلب أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في توفير الرعاية الصحية الجيدة لجميع المواطنين، بما في ذلك توفير المعدات والأدوية وتوجيه الكفاءات الطبية إلى عموم البلاد وبما يتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية.