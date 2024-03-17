المريمي: ضريبة سعر الصرف للمصلحة العامة ويمكن تخفيضها

أخبار ليبيا 24

قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، إن قرار رئيس المجلس عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، جاء بناء على دواعي المصلحة العامة ومن أجل الاستقرار المالي للدولة.

وأضاف المريمي في تصريحات، رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن القرار جاء أيضاً بناء على موافقة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب ومذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح المريمي أنه يمكن تخفيض الضريبة حسب إيرادات الدولة الليبية، بمعنى لو الإيرادات من النفط والغاز والضرائب الجمركية وغيرها من تحصيل الأموال الأخرى ارتفعت، سيتم تخفيض قيمة أسعار العملات الأجنبية.

المريمي: القرار يساهم في وضع حد لارتفاع قيمة العملة

وأضاف المريمي أن هذا القرار سوف يساهم في وضع حد لارتفاع قيمة العملات الأجنبية والتي بدأت تتراجع، حال صدور القرار وعند تنفيذه بشكل فعلي سوف ينخفض، وأيضا سيتم توفير العملة الأجنبية في كافة المصارف العاملة في ليبيا.

وأشار المريمي إلى أن استيراد السلع التموينية والأدوية والمستلزمات الضرورية لا يشملها هذا القرار، وسوف تبقى وفق الأسعار المعمولة بها قبل هذا القرار، مطالبا الجهات الرقابية والضبطية بأن تقوم بدورها المناط بها في مراقبة أسعار السلع التموينية والدواء وتوزيعها، من أجل منع التلاعب من قبل السماسرة والتجار والشركات الموردة.

وشدد المريمي على أن هذا القرار ساري المفعول حتى شهر ديسمبر من هذا العام فقط، وقابل للتغيير حسب التغير المالي والاقتصادي للدولة الليبية في أي وقت من هذه السنة.