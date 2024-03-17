الترجمان: المشير حفتر منح الجميع فرصة أخيرة للذهاب إلى توافق

أخبار ليبيا 24

قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني، إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر تحدث قبل أشهر أمام الجموع في بنغازي عن منح من يتواجدون في المشهد السياسي فرصة أخيرة للذهاب إلى توافق، وإنهاء الجدل القائم بتهيئة البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية، ولفت النظر إلى تقاعس الأمم المتحدة والدول المتدخلة في الشأن الليبي.

وأوضح الترجمان في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هناك التفافًا شعبيًّا حول قوات الجيش الوطني وسياساته، خاصة بعد نجاحه باختبار درنة بعد إعصار دانيال، لافتا إلى أن الجيش نجح في تجهيز 3000 وحدة سكنية، وتم إعادة تهيئة المنطقة، ومنها جامعة درنة؛ ما يعكس حجم الإنجازات التي يقوم بها الجيش بإرادة شعبية.

الترجمان: القوات المسلحة قادرة على تلبية إرادة الشعب الليبي

وأضاف الترجمان أنه بانطلاق مناورة درع الكرامة بعث الجيش رسالة شديدة الوضوح للجميع أولها بأن القوات المسلحة لن تنسى الشهداء والجرحى الذين قدموا حياتهم فداء للوطن، مشيرا إلى أن المسألة الثانية هي تحذير لكل القوات الأجنبية والمرتزقة بضرورة الخروج، والمسألة الثالثة والأهم هي أن المناورة رسالة واضحة بأن القوات المسلحة قادرة على تلبية إرادة الشعب الليبي، والتحرك ضد الميليشيات والمتطرفين في طرابلس.

ولم يستبعد الترجمان تحرك الجيش الليبي، مجددًا، ميدانيًّا، قائلًا إن كلمة المشير حفتر ستكون فاصلة وحاسمة في هذه المرحلة، إذا لم يستطع هؤلاء الساسة المتواجدون شرقًا وغربًا من الوصول إلى تفاهمات للذهاب إلى الانتخابات في أقرب فرصة؛ فالقوات المسلحة ستحسم ذلك وهذه المرة سيكون حسمًا نهائيًّا.