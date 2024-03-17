البيوضي: المجتمع الدولي مهتم باستمرار الاتفاق السياسي وعدم انهياره

أخبار ليبيا 24

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن الانسداد السياسي القائم في ليبيا مرتبط بوجود تهدئة عسكرية واتفاق وقف إطلاق نار، لافتا إلى أن المجتمع الدولي مهتم جدًّا باستمرار الاتفاق وعدم انهياره.

واستبعد البيوضي في تصريحات صحفية وجود بوادر انفجار للوضع ميدانيًّا، مشيرا إلى أن التجربة مع مثل هذا الانسداد غالبًا ما لجأ المجتمع الدولي للسياسة الساخنة لتحريكه، مؤكدا أن كل الأطراف الليبية مرتبطة بشكل وثيق مع الخيارات الدولية ولا يملك أحد التحرك المنفرد لتمرير خياراته.

ورجح البيوضي عدم استمرار المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في قيادة البعثة، لافتا إلى أن نائبته ستيفاني خوري، ستلعب الدور الأكبر في الملف الليبي في المدى القصير والقصير جدًّا، مشيرا إلى أنها هي من ستتولى مشروع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وموحدة في ليبيا.

المشير حفتر: الصبر بدأ بالنفاد

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد وجّه رسائل عدة على هامش مناورات عسكرية إلى أطراف الأزمة، محذرًا من أن الصبر بدأ بالنفاد، وذلك في تطور يثير تساؤلات عن الدور الذي قد يضطلع به الجيش في المرحلة المقبلة.

وقال المشير حفتر خلال كلمة على هامش مناورات “درع الكرامة” التي نظمت بالذخيرة الحية جنوب مدينة سرت، إن المسار السياسي أعطي من الفرص أكثر مما ينبغي دون أن تظهر في الأفق أي ملامح تبشر بحلول توافقية تنتهي بتسوية سلمية عادلة وتدفع باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي الذي يتطلع إليه الليبيون.

وأضاف المشير حفتر أنه بالنسبة للمعرقلين ومن تبع خطاهم من المفسدين لن يفلحوا، وأن مجال منح الفرص قد أصبح ضيقًا، وأن الصبر صار على حافة النفاد، وأن عليهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم قبل أن تفاجئهم الأحداث بما لا يشتهون أو يتوقعون.