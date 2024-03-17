الأرصاد: احتمال سقوط أمطار على بعض مناطق شمال ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية احتمال سقوط أمطار على بعض مناطق شمال ليبيا، خاصةً مناطق الشمال الشرقي.

وأوضحت الأرصاد في نشرتها الجوية اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤثر على مناطق الشمال، إذ تتكاثر للسحب على أغلب المناطق الساحلية مع سقوط أمطار متفرقة خاصةً على مناطق الشمال الشرقي، وتكون جيدة على الجبل الأخضر مصحوبة بخلايا رعدية.

وأضافت الأرصاد أنه من المرجح أن يستمر الطقس معتدلا على باقي مناطق البلاد. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة زيادة يوم الثلاثاء على المناطق الغربية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي:

تتكاثر السحب اليوم على المناطق الساحلية، وسيتخللها هطول أمطار خفيفة، خاصة على المناطق من شرق طرابلس إلى سرت.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و21 درجة، وتسجل زيادة يوم الثلاثاء.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد:

فرصة سقوط أمطار متفرقة، خاصةً على المناطق الساحلية، تكون جيدة على الجبل الأخضر، وتصحبها خلايا رعدية.

الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا على الساحل.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 15 و20 درجة.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 و26 درجة، وتسجل زيادة تدريجية بدايةً من يوم الثلاثاء.

الواحات – السرير – تازربو- الكفرة:

السماء قليلة السحب، وتتكاثر على الواحات.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 و24 درجة.