اقتحام مقر “الرئاسي” بطرابلس احتجاجا على “ضم شهداء الجيش لهيئة رعاية الأسر

أخبار ليبيا 24

اقتحم متظاهرون، اليوم الأحد، مقر المجلس الرئاسي في طرابلس؛ وذلك احتجاجا على قرار ضم شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.

وأعرب المحتجون في مقاطع فيديو تم تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم للقرار الصادر عن المجلس الرئاسي.

وكان قد خاطب المجلس الرئاسي رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين بحصر جرحى وشهداء القوات المسلحة العربية الليبية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية وصرف المزايا المادية والمعنوية المقررة لهم وفقًا للقوانين المعمول بها في الهيئة.

وفي خطاب آخر وجهه عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إلى رئيس المجلس محمد المنفي طالبه فيه بسحب كتابه إلى رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء، لافتا إلى أن ذلك يأتي مخالفا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، حيث لم يحصل على موافقة المجلس مجتمعًا بصفته القائد الأعلى للجيش.

إلى ذلك لم يصدر المجلس الرئاسي أو مكتبه الإعلامي أي بيان حول اقتحام مقره في طرابلس وتوضيح أسباب حادثة الاقتحام.

وفي سياق منفصل وبعيدا عن حادثة الاقتحام، قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في تغريدة له عبر موقع إكس: “إن التزايد المستمر في الإنفاق العام وخاصة التضخم الخطير في بند دعم المحروقات للعام 2023 م، يتطلب معالجات عاجلة وحازمة لسياسات المؤسسات العامة وليس تحميل تبعاته على المواطن”.

وأضاف المنفي: “عازمون على تشكيل لجان فرعية فنية للتحقق من أسباب تضخم نفقات الباب الأول ودعم المحروقات وسُبل إنقاذ الاقتصاد الليبي وسنلتزم بتوصياتهم”.

ودعا المنفي المؤسسات الليبية المعنية بالإنفاق العام إلى إخطار ممثليها للمشاركة في اجتماع اللجنة المالية العليا الأول للعام 2024 م الأسبوع المقبل.