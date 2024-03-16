طعنه بسكين في صدره.. شرطة عين زارة تقبض على متهم بقتل مواطن

أخبار ليبيا 24

ألقى مركز شرطة عين زارة القبض على شخص متهم في قضية قتل تعود لـ 28 فبراير الماضي.

وحول تفاصيل واقعة القتل قالت مديرية أمن طرابلس إن الجريمة حدثت أثناء مشاجرة كلامية وسط الشارع بين الجاني والمجني عليه.

وأضافت، أن الجاني طعنه بسكين في منطقة الصدر، ما أدى إلى وفات المجني عليه قبل وصوله إلى المستشفى لتلقى الإسعافات.

طعنه بسكين

وأوضحت مديرية أمن طرابلس، أن عم المجني عليه هو من أسعفه، وأثناء الاستدلال معه أفاد بأن جاره هو من طعنه بسكين.

وذكرت المديرية، أن بعد الاستدلال مع عم المجني عليه، جرى إحضار ثلاثة أشخاص كشهود، إذ أفادوا أن جريمة القتل جرت بعد حدوث مشادة كلامية وسط الشارع.

وقالت مديرية أمن طرابلس، إن في أثناء الاستدلال مع الجاني اعترف بطعن الضحية مرتين في صدره. وقال المتهم، إنّه طعنه بسكين نوع “بوخوصة” كان بحوزته، بعد أن هاجمه الأخير بقطعة خشب، وأنّه لم يكن ينوي قتله.

وأكّد القاتل، رواية شهود العيان الذين حضروا الواقعة، إذ قال إن عملية القتل جاءت على إثر مشادة كلامية عندما كان هو وشخص آخر يركبان سيارة نوع “أوبل”، والمجني عليه يركب سيارة أخرى مع شخص آخر.

وقالت مديرية أمن طرابلس، إن بعد استكمال الإجراءات القانونية أحيل القاتل موقوفا برفقة الشهود إلى نيابة الأحداث، والتي أمرت بسجنه في سجن الضمان.