شوبار لـ “أخبار ليبيا 24”: قريباً حكومة موحدة تقضي على الفساد

أخبار ليبيا 24

قال محمد شوبار، المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية، إن قرار مجلس النواب بشأن فرض رسوم إضافية على بيع النقد الأجنبي من 4.81 دينار ليبي للدولار الأمريكي إلى 6.11 دينار ليبي للدولار الأمريكي ليست طريقة لحل حالة التضخم وإرتفاع الأسعار التي تشهدها ليبيا ويعاني منها المواطن الليبي اليوم.

وأوضح شوبار في تصريحات لـ “أخبار ليبيا 24″، اليوم السبت، أن معالجة هذه المشكلة يتطلب أولا إلى حكومة موحدة لكي تنهي حالة الفساد التي تعج بمؤسسات الدولة، وتُعيد كل الأموال المسروقة والمنهوبة من خزينة الدولة، بالإضافة إلى ضرورة إتباع سياسة مالية ونقدية تتماشى مع حجم إيرادات الدولة خصوصا التفاوت الكبير في مرتبات العاملين بالقطاع العام وأعدادهم.

وشدد شوبار، على ضرورة إصلاح منظومة الرقم الوطني ومنع ظاهرة تهريب السلع والوقود، لافتاً إلى أن كل ذلك يحتاج إلى قرارات جريئة من سلطة موحدة قوية، والتي بات الأعلان عنها قريب جدا، مشيراً إلى إن كل المتواجدين في السلطة اليوم لايعنيهم رفع المعاناة عن المواطن بقدر مايرغبون في سرقة المزيد والمزيد من مقدرات الشعب الذي يعاني الأمرين من قرارات وتصرفات الساسة الفاسدين وللخروج من الأزمة لابد من محاسبة الجميع.

أوحيدة: تكالة والدبيبة وداعميهم يريدون العودة إلى المربع صفر

وكان جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، قد اتهم في وقت سابق محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية ومعهم دول تدعمهم، بالعمل على إعادة الأزمة السياسية إلى المربع صفر وعدم الذهاب إلى الانتخابات، لافتا إلى أن الأطراف الرافضة لأي وصول إلى انتخابات دائمًا يخرجون على الساحة في لحظات معينة لنسف كل ما تم التوصل إليه، مشددا على أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لا يملك أكثر من تشكيل لجنة فنية للنظر في المسائل الفنية فقط دون الخوض في روح القوانين.