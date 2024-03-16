حكومة حمّاد ترفع حظر نقل المواشي بين البلديات بـ “شرط”

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رفعت الحكومة برئاسة أسامة حمّاد الحظر المفروض على المواشي بين البلديات بسبب “الحمى القلاعية” شريطة وجود شهادة صحية بيطرية.

ووجّه اللواء عصام أبوزريبة وزير الداخلية بالحكومة، اليوم السبت، خطابًا إلى رؤساء الأجهزة الأمنية ومديري الإدارات العامة والأمن بالمناطق، بشأن رفع الحظر الذي فرض سابقا بسبب انتشار مرض “الحمى القلاعية”.

واشترط الخطاب أن تكون الحيوانات المنقولة مصحوبة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن مكتب الصحة الحيوانية في البلدية، التي تنقل منها المواشي.

السماح بنقل المواشي

جاء ذلك استنادًا إلى لإشارة الواردة في كتاب رئيس لجنة إدارة مركز الصحة الحيوانية، بشأن استقرار الوضع الوبائي لمرض “الحمى القلاعية” في جنوب وشرق البلاد، وإزالة القيود المفروضة على نقل الأبقار والأغنام والماعز بين البلديات والمدن في تلك المناطق.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعلن جهاز الحرس البلدي في بنغازي، السيطرة على انتشار فيروس “الحمى القلاعية” وفتح الأسواق ورفع القيود على تنقلها.

وأكّد الجهاز فتح أسواق بيع المواشي والمذابح والمسالخ بعد تطهيرها وتعقيمها من قبل الجهات المختصة. وأضاف، أنّه جرى استقبال كميات كبيرة من المواشي المستوردة من الخارج مؤخرًا، على أمل أن تساعد في تخفيض الأسعار للمواشي.

وكان أسامة حمّاد، قد أعلن حزمة عاجلة من الإجراءات لمواجهة تفشي وباء “الحمى القلاعية”. ووجّه رئيس الحكومة وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس جهاز الحرس البلدي بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية كافة لمنع انتشار المرض.