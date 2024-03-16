بفوزه على “المصراتي”.. الاتحاد ينتزع المركز الثالث

أخبار ليبيا 24

حقق فريق الاتحاد فوزا مستحقا على ضيفه الاتحاد المصراتي، بنتيجة هدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما الجمعة على أرضية ملعب النهر الصناعي ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

الفريقان دخلا المباراة بحذر شديد، إذ بدأ اللاعبون من كلا الفريقين في جس نبض الفريق المنافس، لينتهي الشوط الأول سلبيًا وبدون أهداف.

وفي الربع الأخير من زمن المباراة، وبالتحديد في الدقيقة الخامسة والسبعين من الشوط الثاني تمكن لاعب الاتحاد “عمر الخوجة” من وضع فريقه في المقدمة.

أما الهدف الثاني لفريق الاتحاد لم يتأخر كثيرا عن الهدف الأول حيث تمكن صالح الطاهر من مضاعفة النتيجة لفريقه في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

وقبل المباراة كان فريق الاتحاد يمتلك 19 نقطة في المركز الثالث، فيما يتأخر عنه فريق الاتحاد المصراتي بنقطة واحدة في المركز الرابع، الأمر الذي جعل الاتحاد يدخل المباراة بهدف حصد نقاط الفوز كاملة لتأمين عبوره إلى دور سداسي التتويج، في الوقت الذي دخل فيه الاتحاد المصراتي المباراة ساعيا إلى الفوز أيضا لكي يزيح الاتحاد من طريقه نحو التأهل لدور سداسي التتويج، ألا أن الأمور صارت عكس ذلك.

وبذلك الفوز تمكن الاتحاد من حصد نقاط المباراة كاملة لينتزع المركز الثالث بعد أن أصبح رصيده 22 نقطة في حين تجمد رصيد الاتحاد المصراتي عن النقطة الـ 18 ليصبح في المركز الخامس.